Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Grüner Audi beschädigt

Geldern-Vernum (ots)

Am Samstag (20. August 2022) zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Baersdonk einen dort abgestellten, grünen Audi. An der hinteren Tür der Fahrerseite stellte der Eigentümer des Wagens einen frischen Unfallschaden fest. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Unfallverursacher ein blau/schwarzes Fahrzeug, da Lackanhaftungen am Schaden sichergestellt werden konnten. Der Verursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt, ohne dem Besitzer des Audi Kenntnis über den Unfall zu geben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

