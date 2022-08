Weeze (ots) - Am Samstag (20. August 2022) gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf dem Willy-Brandt-Ring in Höhe der Kevelaerer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrer mit seinem Pedelec stürzte und sich schwer verletzte. Eine 32-jährige Frau aus Weeze fuhr mit ihrem Pkw auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung der Bundesstraße 9. Als sie nach links in ...

mehr