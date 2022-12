POL-PPRP: Brennende Müllcontainer verursachen Schäden an Schule

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Dienstag (20.12.2022), zwischen 06:30 und 17:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße ein und entwendeten Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Seilerstraße im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

