Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülltonnen angezündet

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden Müllcontainer und Sperrmüll in der Edigheimer Straße und der Breitscheidstraße angezündet. Beim Brand in der Breitscheidstraße wurden Anwohner vorsorglich evakuiert. Zudem kam es hier durch die Hitze zu einem Schaden an einem nahe geparkten PKW sowie dem anliegenden Gebäude. Durch die Berufsfeuerwehr konnte jedoch ein größerer Schaden vermieden werden.

Die Polizei ermittelt. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen machen können, bittet Sie die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0621 962-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell