Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Teterow (ots)

~Vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Poggestraße in Teterow, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach ersten Zeugenaussagen kam einem 21jährigen Fahrer eines PKW Audi gegen 06:00 Uhr aus Richtung Niels-Stensen-Straße ein Opel Zafira entgegen. Dieser war mit hoher Geschwindigkeit und mitten auf der Fahrbahn unterwegs, so dass der Fahrer des Audi, in dem sich zwei weitere Insassen befanden, in eine Einfahrt ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des Opel versuchte offenbar gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Ersthelfern gelang es, einen Insassen aus dem Fahrzeug zu ziehen. Der zweite Mann im Fahrzeug war mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr Teterow mit schwerer Technik befreit werden. Bei den beiden Männern aus handelt es sich um 24- und 34-jährige ukrainische Flüchtlinge, die im Landkreis Rostock wohnen. Wer der Fahrzeugführer war, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Beim Eintreffen der Ersthelfer, saßen beide Personen übereinander auf dem Fahrersitz. Vermutlich wurden sie aufgrund des starken Aufpralls und der nicht angelegten Sicherheitsgurte durch das Fahrzeug geschleudert. Da die eingesetzten Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Fahrzeug Alkoholgeruch wargenommen haben, erfolgte bei beiden Personen eine Blutprobenentnahme. Die beiden Insassen wurden mit schweren Verletzungen in die Kliniken nach Rostock und Neubrandenburg gebracht. Zur weiteren Unfallrekonstruktion kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rostock die DEKRA zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde für die weitere Untersuchung beschlagnahmt. Für die Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs musste die Poggestraße bis 09:40 Uhr zum Teil voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

Olaf Gärtner

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Teterow~

