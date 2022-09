Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Festnahme - Polizeirevier Mannheim-Oststadt auf Streife

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Donnerstagmittag waren bis in den Abend hinein mehrere Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in "ihrem Revier" ergänzend zu den sich im regulären Dienst befindlichen Streifen unterwegs. Von der Oststadt bis hin zur Wasserturmanlage gingen sie auf Streife und legten hier neben dem Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern auch ein Augenmerk auf Betäubungsmittelkriminalität und die Sicherheit im Straßenverkehr. So konnten die Beamtinnen und Beamten bei ihren durchgeführten Personenkontrollen insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen, die beschuldigten Personen waren im Besitz unterschiedlicher Betäubungsmittel wie Heroin, Marihuana und Amphetamin. Ein 21-Jähriger war zudem zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund unterschiedlichster Straftaten, vor allem mit Schwerpunkt im Bereich der Eigentumskriminalität, vor. Der Haftbefehl wurde am Freitagvormittag durch das zuständige Amtsgericht Mannheim in Vollzug gesetzt und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem konnten zwei Beamte einer Autofahrerin in der Bismarckstraße helfen. Diese hatte die Beamten aus ihrem Auto heraus angesprochen, da sie sich nicht gut fühlte. Die Beamten konnten noch einen ebenfalls vorbeifahrenden Rettungswagen heranführen, der die Frau nach eingehender Untersuchung mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus brachte. Die Beamten stellten den PKW der Dame sicher ab und informierten deren Angehörige.

