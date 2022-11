Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrer kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 31.10.2022, ist in Murg ein Pkw mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Der 38 Jahre alte Fahrradfahrer verletzte sich. Kurz vor 16:00 Uhr war der 58-jährige Pkw-Fahrer aus einem Grundstück rückwärts auf die Straße Am Bahndamm eingefahren und hierbei mit dem dort fahrenden Fahrradfahrer kollidiert. Dieser stürzte in der Folge und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

