POL-HI: Nordstemmen - Stromkasten beschädigt

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 25.01.23, gg. 09.00 Uhr, stellte eine Sarstedterin ihren Chevrolet am rechten Fahrbahnrand der Lindenallee ab. Am 22.02.23, gg. 14.00 Uhr, wollte sie ihren Pkw wieder benutzten und bemerkte an der vorderen Stoßstange einen größeren Lackschaden. Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Sarstedterin. Die schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ...

