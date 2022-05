Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, K22/ Auto durch Ziegelsteine beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf der Straße liegende Ziegelsteine haben am Montag (30.05.22) den Unterboden eines Autos stark beschädigt. Gegen 19 Uhr befuhr ein 22-jähriger Münsteraner die Kreisstraße 22 in Richtung Roxel. Er fuhr über die Steine und stoppte sein Auto. Durch die Schäden am Unterboden liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr beseitigt wurden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise zum Verursacher.

