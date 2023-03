Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer durch Explosion im Fahrzeug verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Aurich durch eine Explosion in seinem mit Gas betriebenen Fahrzeug verletzt worden. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Volvo auf der Kirchdorfer Straße unterwegs, als es nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts an der eingebauten Gasanlage während der Fahrt zu einer Verpuffung im Fahrzeuginnenraum kam. Der 57-Jährige konnte das Auto stoppen und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitt er leichte Verbrennungen. Durch umherfliegende Trümmerteile entstand zudem Sachschaden an einem Wohnhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung des Fahrzeugs und nahm eine Gasmessung vor. Nachdem klar war, dass keine weitere Gefahr durch austretendes Gas mehr ausging, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Die Kirchdorfer Straße war für die Zeit des Einsatzes vollgesperrt. Wie es zu der Explosion kommen konnte, wird noch untersucht.

