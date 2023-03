Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann leblos in Keller aufgefunden

Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Im Keller eines Mehrparteienhauses in Aurich ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann leblos aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr zu dem Haus in der Thüringer Straße alarmiert. Eine hinzugerufene Notärztin konnte nur noch den Tod des 58 Jahre alten Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war es in dem Keller kurz zuvor zu einer Rauchgasentwicklung gekommen. Zwei weitere Personen wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell