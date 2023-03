Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Bike gestohlen/Großheide - Einbruch in Lagerhalle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Bike gestohlen

In Aurich wurde ein E-Bike entwendet. Bereits in der Nacht zu Montag, dem 20.03.2023, haben unbekannte Täter ein graues E-Bike der Marke Stevens gestohlen. Das Zweirad stand zum Tatzeitpunkt unter einem Carport in der Straße An der Treckfahrt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Großheide - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind in Ostermoordorf in eine Lagerhalle eingebrochen. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, verschafften sich die Täter in der Gewerbestraße gewaltsam Zutritt zu einer Halle und entwendeten hochwertige technische Gerätschaften und Zubehör. Das Diebesgut hat einen Wert im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell