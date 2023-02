FW-KLE: Spendenübergabe an die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Eine Spende von 410 EUR erhielt jetzt die Löscheinheit Schneppenbaum der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Übergeben wurde der Scheck von Dirk Peekel, dem Eigentümer der Signal Iduna Generalagentur in Goch.

Dirk Peekel ist die Spende ein wichtiges Anliegen: "Ich wohne in direkter Nachbarschaft zum Gerätehaus in Schneppenbaum. Zu jeder Tages- und Nachtzeit erlebe ich, wenn die Kamerad:innen zu ihren Einsätzen ausrücken. Das uneigennützige und ehrenamtliche Engagement möchte ich fördern, denn Feuerwehren leisten einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadensvermeidung", sagte er bei der Übergabe an die beiden Einheitsführer Christoph Howald und Björn Grajewski. Er versprach auch, dass es nicht bei der einmaligen Spende bleiben wird. Zukünftig wird er pro gefahrenen Einsatz der Schneppenbaumer Kamerad:innen 10 EUR am Jahresende als Förderung übergeben.

Über die Zusage freut sich Christoph Howald natürlich, auch wenn er gerne auf Einsätze verzichten möchte, denn sie bedeuten immer das Sachwerte, Menschen oder Tiere gefährdet sind.

