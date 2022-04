Polizei Aachen

POL-AC: Rollerfahrer auf der Flucht gestürzt

Herzogenrath (ots)

Im Krankenhaus endete am Ostersonntag (17.04.2022) die Flucht eines Motorrollerfahrers. Seinen Anfang nahmen die Ereignisse gegen 14:45 Uhr am August-Schmidt-Platz in Merkstein. Zeugen sahen dort, wie der Rollerfahrer im Vorbeifahren gegen ein geparktes Auto stieß. Statt sich allerdings um den Unfall zu kümmern, nahm er lieber an einem dort ansässigen Bistro Platz und trank ein Bier. Als der alarmierte Fahrzeughalter erschien, kam es zum Streit mit dem offenkundig angetrunkenen Unfallverursacher. Dieser setzte sich anschließend auf sein Zweirad und fuhr davon. Man informierte die Polizei und eine Fahndung nach dem Flüchtigen wurde eingeleitet.

Wenige Minuten später fand eine Streifenwagenbesatzung der Alsdorfer Polizei den Rollerfahrer: er hatte vor dem Bahnübergang der Floeßer Straße, aus Richtung Hauptstraße kommend, die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war zu Boden gestürzt. Der 61jährige Mann aus Herzogenrath trug seinen Helm lediglich am Arm, so dass er bei dem Unfall Kopf- und Gesichtsverletzungen davontrug.

Eine mit einem Hubschrauber eingeflogene Notärztin begleitete den Verletzten in ein Krankenhaus. Neben der Tatsache, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, stellten die Beamten auch die deutliche Alkoholfahne fest. Diese Umstände wurden ergänzend in der Anzeige wegen Unfallflucht gegen ihn festgehalten.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. (And.)

