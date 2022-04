POL-AC: Unbekannter bestiehlt Seniorin zu Hause

Stolberg/Rhld. (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am späten Samstagabend (16.04.2022) in Münsterbusch. Mehrere Streifenwagen der Stolberger Polizei mussten gegen 22:45 Uhr in die Meigenstraße entsandt werden, da eine familiäre Auseinandersetzung vollkommen eskaliert war. Die Prügelei endete mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten. Ein Ehepaar aus Stolberg war in Streit geraten. Daraufhin rief die ...

