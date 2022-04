Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom 02.04.2022 - 04.04.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Heinrich-Heine-Straße in Gera befindlichen Möbelgeschäft. Die Einbrecher gelangten hierbei über den rückwärtigen Bereich in den Keller des Geschäftes. In der Folge stahlen die Diebe u.a. elektronische Geräte (Laptop, Lautsprecher, TV) sowie aufgefundenes Bargeld und einen Pkw-Schlüssel. Im Anschluss gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Kripo Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (RK)

