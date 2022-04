Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu räuberischem Diebstahl in Altenburg gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Februar 2022 nahm die Altenburger Polizei und fortfolgend die Kriminalpolizeistation Altenburg die Ermittlungen zu einem räuberischen Diebstahl in Altenburg auf (LPI Gera berichtete am 24.02.2022). Demnach begab sich am 23.02.2022 ein bislang unbekannter Täter in Begleitung eines weiteren Mannes kurz vor 04.00 Uhr zu einer Tankstelle in der Lödlaer Chaussee. Hier schlug er mit einem Feuerlöscher gegen die verschlossene Glasschiebetür und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren der Tankstelle. Aus einem Regal entnahm er anschließend Bierflaschen und wirkte mit Hilfe des Feuerlöschers auf die im Geschäft befindliche Verkäuferin ein, die ihm nacheilen wollte. Glücklicherweise wurde diese nicht körperlich verletzt. Im Anschluss randalierte der Unbekannte noch auf dem Tankstellengelände und beschädigte eine Zapfsäule. Gemeinsam mit seinem Begleiter und dem Beutegut entfernte er sich in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, die beiden Herren zu stellen.

Beschreibung des Täters:

- männlich, - ca. 30 Jahre, - ca. 170 - 180 cm, - dunkel gekleidet, - trug dunkles Basecap.

Der Kriminalpolizei in Altenburg liegen nunmehr Videosequenzen inkl. Bildausschnitte vor, die den Täter während seiner Tathandlung zeigen. Zeugen, welche Angaben zu den abgebildeten Personen machen können bzw. Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthaltsorten haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

