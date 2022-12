Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Gera - !! HEUTE !! -

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gemeinsam mit dem Polizeiorchester Thüringen und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gera, lädt die Landespolizeiinspektion Gera am 15. Dezember 2022 zu einem weihnachtlichen Benefizkonzert ein. Ab 18.00 Uhr erwartet Sie in der St. Johanniskirche in Gera (Zabelstraße 2) eine Auswahl der schönsten und besinnlichsten Klänge der Weihnacht. Der Spendenerlös wird einer Kinderhilfseinrichtung der Stadt Gera gestiftet, die sich Ihnen während des Konzerts präsentieren wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die gemeinsame Zeit!

Ihre Landespolizeiinspektion Gera

Hinweis: Einlass ab 17.00 Uhr! Eintritt frei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell