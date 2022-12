LPI-G: Pkw landete am Geländer

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 13.12.2022, gegen 12:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Gartenanlage An den Plateauwiesen gerufen, da dort eine Gartenlaube brennen soll. Vor Ort bestätigte sich die Meldung - die Laube stand im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Zum Glück befand sich niemand in der Laube. Warum es zu Brandbruch kam ist unbekannt. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Geschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, ...

