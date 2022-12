LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Im Zeitraum vom 05.12. bis zum 13.12.2022 drangen bislang unbekannte Täter in zwei leerstehenden Einliegerwohnungen ein, die sich in einem Firmengebäude in der Adolph-Herbst-Straße befinden. Gestohlen wurde nach derzeitigen Informationen nichts. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

