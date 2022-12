Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Dienstag, den 13.12.2022, gegen 11:00 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki die Landstraße 2349, aus Richtung Kleinwolschendorf in Richtung Zeulenroda. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt und in der Folge medizinsich versorgt. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

