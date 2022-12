LPI-G: Unfall in der Vogtlandstraße

Gera (ots) - Gera: Gegen 07:35 Uhr am gestrigen Tag (13.12.2022) verlor der 19-jährige Fahrer eines Krades beim Befahren der Rubitzer Straße in Richtung Gera die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad selbst entstand zudem Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. ...

