Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Von Druckverband bis Seitenlage/ Erste Hilfe: Kinderfeuerwehr trainiert für Notfälle

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bedburg-Hau (ots)

Auch schon Kinder können im Notfall helfen. Nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Daher trainierten die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr in Bedburg-Hau jetzt Erste Hilfe im Notfall. Dabei ging es nicht nur darum den Notruf 112 zu wählen, sie lernten auch die stabile Seitenlage und den Druckverband bei einer starken Blutung.

Unterstützt wurden die Betreuer:innen der Kinderfeuerwehr durch eine Mitarbeiterin von Rennecke Medic. Das Unternehmen aus Rees hatte sich unter anderem schon vor Jahren insbesondere mit Ersthelferkursen für Kinder bekannt gemacht.

Die 24 Jungen und Mädchen waren von Beginn an mit Begeisterung dabei. Denn der tiefere Sinn der Übungen liegt aber darin, dass Kinder, die lebensrettende Techniken früh erlernen, sich als Erwachsene weniger scheuen, sie anzuwenden. "Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie diese als Kinder eigenverantwortlich anwenden müssten, so schadet es nie, davon gehört zu haben. Und zwar je früher, desto besser!", so Stefanie Planting die mit fünf anderen Betreuer:innen die Jungen und Mädchen bei ihren Treffen begleiten. Denn, so ihre Theorie, senke das Hemmschwelle, wenn es irgendwann doch einmal nötig würde.

Die Kinderfeuerwehr "Blaulicht-Bande" der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau wurde im August 2021 gegründet. Seit Beginn treffen sich die Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren 14tägig im Gerätehaus der Löscheinheit Hau auf der Antoniter Straße. Dabei wird ihnen die Möglichkeit geboten, sich spielerisch mit dem Thema "Brandschutz" auseinanderzusetzen und natürlich viel Spaß rund um das Thema Feuerwehr zu haben. Ziel ist, die Kinder an die Jugendfeuerwehr heranzuführen und damit langfristig den Nachwuchs für die aktive Einsatzabteilung zu sichern.

Informationen zur Kinderfeuerwehr in Bedburg-Hau gibt es unter www.feuerwehr-bedburg-hau.de "Kinderfeuerwehr".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell