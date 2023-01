Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau bekommt Nachwuchs/ Mitglieder der Jugendfeuerwehr wechseln in die aktive Wehr

Bedburg-Hau (ots)

Irgendwie haben die drei Neuen Interesse an Technik: Alle drei nicht nur aus purem Hobby, sondern auch in ihren Berufswünschen. Marius Mohn (19) ist schon als Landwirt tätig. Kevin Janßen (18) und Steffen Rocker (19) lassen sich gerade zum Landwirt und Anlagenmechaniker ausbilden. Auch wenn ihre Berufe unterschiedlich sind, haben die drei ein verbindendes Hobby. Seit vielen Jahren sind sie in der Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau aktiv. Schon jetzt können sie schon richtig gut mit dem technischen Gerät der Feuerwehr umgehen. Das müssen sie auch. Denn sie wechseln jetzt in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

"Wechsel klappt"

Die drei Jugendlichen sind ein Beispiel dafür, wie seit über 20 Jahren der Wechsel von der Jugendwehr in die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau mit derzeit etwa 170 aktiven Männer und Frauen funktioniert. Derzeit zählt die Jugendfeuerwehr 26 Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, sagt Gemeindejugendfeuerwehrwart Christian Flücken. Er und sein Betreuerteam kümmern sich intensiv um den Nachwuchs. Alle 14 Tage treffen sie sich im Gerätehaus der Einheit Haselt. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung stehen auch Spiel und hin und wieder ein wenig Abenteuer auf dem Programm. Für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ist die Jugendwehr seit 1999 ein Erfolgsprogramm zur Nachwuchsgewinnung. Doch dieser Erfolg kommt nicht von allein. Früher seien Jugendliche in die Jugendwehr eingetreten, weil sie an der Arbeit der Feuerwehr interessiert gewesen seien, meint Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. Heute, im Zeitalter der Computerspiele und vielfältiger Angebote für Kinder, müsse man mehr bieten als Übungen mit Schlauch und Feuerspritze. "Es wird immer schwieriger, Leute zu begeistern."

"Nicht selbstverständlich, Zeit in die Jugendwehr zu investieren"

Für den Wechsel in die aktive Wehr erhielten die drei "Neuen" von ihren zukünftigen Einheitsführern Markus Lauff, Karl Hohl aus Louisendorf und Daniel Arntz und Markus Geurds aus Till-Moyland. Die der aktiven Einsatzabteilung freuen sich schon auf ihren Nachwuchs. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann dankte mit den Worten: "Es ist nicht selbstverständlich, viel Freizeit in die Mitgliedschaft der Jugendfeuerwehr zu investieren, um sich ausbilden zu lassen".

