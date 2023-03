Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfall mit Radfahrer/Dornum - LKW von Fahrbahn abgekommen/Norden - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit Radfahrer

Dienstagabend hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer überquerte gegen 21 Uhr den Hoheberger Weg, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 43-jähriger VW-Fahrer, welcher in Richtung Große Mühlenwallstraße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Auto entstand Sachschaden.

Dornum - LKW von Fahrbahn abgekommen

Dienstagmittag hat es einen Unfall in Dornum gegeben. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der Buterhusener Straße in Richtung Westaccumersiel. Gegen 12.20 Uhr geriet der LKW nach rechts auf die Berme und rutschte dann in den angrenzenden Straßengraben. Durch den Unfall verlor der LKW einen Teil des geladenen Asphalt-Schredderguts. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden hat es eine Unfallflucht gegeben. In der Zeit vom 23.03.2023, 12 Uhr, bis zum 27.03.2023, gegen 16.30 Uhr, ist ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen Fahrradanhänger gestoßen. Der Anhänger befand sich an einem blauen Mercedes und stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Zum Inselparkplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

