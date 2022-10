POL-PDTR: Polizei live erleben- Informationsabend für Nachwuchskräfte

Züsch (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 11.10.2022, gegen 21:30 Uhr, auf Mittwoch, den 12.10.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Bergstraße in Züsch zu einem versuchten Diebstahl aus zwei unverschlossenen Kraftfahrzeugen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil Trierer Straße 53 54411 ...

mehr