Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Einbruch in Keller

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Einbruch in Keller

In den Keller eines leerstehenden Einfamilienhauses in Neuschoo ist eingebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 24.03.2023, 13.15 Uhr, und Donnerstag, 30.03.2023, 15.30 Uhr, in der Straße Frau Ennichen-Helmer. Die Täter stiegen in den Keller des Hauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell