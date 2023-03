Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Berauscht gefahren

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Krummhörn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Einen 20-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in der Auricher Innenstadt angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. In der Emsstraße fuhr gegen 16 Uhr ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer und wollte nach links in die Heerstraße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den 35-jährigen Pedelec-Fahrer auf dem Radweg dortigen und erfasste ihn. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Krummhörn - Unfallflucht

Die Polizei sucht einen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen in der Burgstraße in Pewsum ereignet hat. Gegen 9.15 Uhr stieß nach ersten Erkenntnissen auf dem Parkplatz eines Immobilienmaklers ein Autofahrer beim Ausparken gegen einen grauen VW Golf. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein Zeuge meldete den Vorfall, hinterließ jedoch keine Personalien. Der Zeuge und auch der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

