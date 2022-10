POL-PDNR: Einbruch in Praxis für Physiotherapie

56307 Dernbach (ots) - Am Dienstag erschien die Geschädigte bei der Polizeiinspektion Straßenhaus und schilderte Sachbeschädigungsdelikte an ihren PKW im Zeitraum vom 02.10.2022 bis zum 11.10.2022. Das Fahrzeug war zur Tatzeit jeweils in der Einfahrt der Geschädigten im "Beulseck" in Dernbach abgestellt. Am Morgen des 03.10.2022 stellte sie fest, dass ihr PKW mit einer weißen Substanz besprüht wurde. Hierbei ...

mehr