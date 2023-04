Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 01.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Verstoß gegen das Waffengesetz Am Samstag gegen 03:00 Uhr wurde durch Zeugen in der Brückstraße in Südbrookmerland beobachtet, wie durch Personen mittels einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben wurden. Die Personen hätten sich daraufhin von Tatort entfernt. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei aufgenommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Altkreis Norden mit seinem Transporter die Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland in Richtung Rechtsupweg. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille festgestellt. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Sonstiges

Aurich - Randalierer im Krankenhaus

Nachdem ein 61-jähriger Mann aus Aurich am Samstag gegen 01:40 Uhr in der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich randaliert hatte und sich daraufhin weigerte das Krankenhaus zu verlassen, wurde durch die hinzugezogene Polizei festgestellt, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Aufgrund seines Verhaltens wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Aus diesem konnte er am Morgen wieder entlassen werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Esens - Alkoholisiert Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Samstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der 22-jährige Mann aus Esens fuhr mit seinem Mercedes gegen 4 Uhr auf der Bensersieler Straße und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einer Straßenlaterne und zwei Bäumen und landete im Straßengraben. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 22-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

