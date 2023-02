Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch über die Karnevalstage

Waldbröl (ots)

Einen Urlaub über die Karnevalstage haben Einbrecher ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus in Waldbröl-Eichen einzusteigen. Zwischen Donnerstagabend (16. Februar) und 14 Uhr am Rosenmontag hatten die Kriminellen die Terrassentüre des Hauses in der Straße Eulenflucht aufgehebelt und hatten anschließend in allen Räumen die Schränke durchsucht. Ob sie dabei Beute machten, konnte noch nicht geklärt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

