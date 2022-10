POL-COE: Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße/Autofahrer betrunken unterwegs

Coesfeld (ots) - Zwei unbekannte Personen haben am Montag (03.10.22) versucht, in einen Getränkemarkt an der Steinfurter Straße einzubrechen. Zwischen 00.15 Uhr und 00.20 Uhr gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzubrechen. Laut eines Zeugen sind die mutmaßlichen Einbrecher männlich und waren dunkel gekleidet. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter ...

