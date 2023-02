Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Karnevalsbilanz der Polizei fällt positiv aus

Oberbergischer Kreis (ots)

Nach zwei Jahren Karnevalsabstinenz feierten die Jeckinnen und Jecken im Jahr 2023 deutlich ruhiger als im Vergleichsjahr 2020. Während die Polizei im Jahr 2020 noch 179 Platzverweise aussprach und 33 Personen in Gewahrsam nahm, lagen diese Maßnahmen mit 69 Platzverweisen und 21 Ingewahrsamnahmen deutlich darunter. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den angezeigten Körperverletzungen, die von 45 Delikten im Jahr 2020 auf 34 in diesem Jahr gesunken sind. Wie bereits 2020 ließen die meisten Feiernden nach Alkoholkonsum ihr Auto stehen. Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag wurden drei Verkehrsteilnehmer mit Alkohol am Steuer erwischt, was jeweils eine Blutprobenentnahme nach sich zog.

