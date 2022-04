Polizei Köln

POL-K: 220406-1-K/BAB Mutmaßlich alkoholisierter Lkw-Fahrer wendet in Autobahnausfahrt und landet im Graben

Köln (ots)

Durch ein missglücktes Wendemanöver hat ein mutmaßlich alkoholisierter Lkw-Fahrer (59) in der Nacht zu Mittwoch (6. April) die Anschlussstelle Lövenich stundenlang lahmgelegt. Nach bisherigen Informationen war der Mann gegen kurz vor 3 Uhr mit seinem 40-Tonner auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs. Er fuhr in Lövenich ab und entschied sich offenbar direkt wieder dazu der A1 doch weiter zu folgen. Also wendete er verbotswidrig in der Ausfahrt, geriet aufgrund der Länge seines Gespanns anstatt auf die Auffahrt mit seiner Zugmaschine in den Seitengraben. Der querstehende Auflieger blockierte nun Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle.

Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte fest, dass der 59-Jährige nicht nur im Auflieger Alkohol transportierte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von über einem Promille an. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und legten eine Sicherheitsleistung fest. Der Lkw musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Gegen 8.30 Uhr gaben die Einsatzkräfte die Anschlussstelle für den Verkehr wieder frei. (cr/de)

