Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Wohnung von Hotel-Servicepersonal

Marienheide (ots)

Freitagnacht (17. Februar) sind Unbekannte in einem Hotel in die Wohnung von Hotel-Servicepersonal eingebrochen. In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 10 Uhr verschafften sich die Diebe Zugang zu der Wohnung, die sich im Keller des Hotels auf der Friesenstraße befindet. Dort durchwühlten sie einen Schrank. Die Einbrecher entkamen mit einem Laptop, Schmuck, einer Spielekonsole, einem E-Scooter sowie Basketballschuhen. Aus einem ebenfalls im Keller gelegenen Lagerraum des Hotels entwendeten Unbekannte drei Fernseher. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

