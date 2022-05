POL-EL: Nordhorn - Mensagebäude an der Ludwig-Povel-Schule in Brand

Papenburg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Straße Alter Kirchplatz zu einem Einbruch in eine Sportbar. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gegen 5 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu der Bar und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

