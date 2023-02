Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst, Verletzter nach Kellerbrand

Warendorf (ots)

Am Samstagabend, 04.02.2023, gegen 19:45 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Sendenhorst an der Hoetmarer Straße zu einem Brand, bei dem sich ein 42-jähriger Hausbewohner schwere Verletzungen zuzog. Der Mann hatte seinen Keller mit einem Propangasofen beheizt. Dabei kam es zu einer Verpuffung und es entstand eine Stichflamme, die Gegenstände im Keller in Brand setzte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und forderten für den Transport in eine Spezialklinik einen Rettungshubschrauber an. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle. Nach ersten Feststellungen ist die Standfestigkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigt, eine Begutachtung und Feststellung der Schadenshöhe hat jedoch noch nicht stattgefunden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell