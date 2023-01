Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto aufgebrochen

Großefehn - Versuchter Diebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Norden ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto aufgebrochen worden. In der Straße Am Markt, in Höhe der Gartenstraße, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Mercedes ein und entwendeten aus dem Fahrzeug diverse Wertsachen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag 7.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

In Großefehn ist es am Dienstagabend zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Unbekannte betraten um kurz nach 21 Uhr ein Grundstück im Bullmeedeweg und durchsuchten offenbar eine Scheune nach Wertgegenständen. Als die Hunde des Hausbewohners anfingen zu bellen, flüchteten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen mit einem dunklen Bulli. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

