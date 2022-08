Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Mehrere Vegetationsbrände im Kreis Segeberg

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Weddelbrook (ots)

Aufgrund anhaltender Trockenheit kam es in den letzten 14 Tagen zu mehrfachen Vegetationsbränden im Kreis Segeberg. Bei vielen Einsätzen konnten die Freiwilligen Feuerwehren das Ausmaß des Schadens zügig in Grenzen halten, jedoch bei drei Einsätzen im Amt Bramstedt-Land war ein höheres Aufgebot an Kräften und Mitteln notwendig.

Amt Freitag, den 12.08.2022 wurde die Feuerwehr Weddelbrook gleich zweimal zu einem "FEU G" (Feuer- größer als Standard) alarmiert. Die erste Alarmierung erfolgte um 13:04 Uhr durch die Kooperative Regionalleitstelle West und die zweite um 17:06 Uhr. Bei beiden Alarmierungen mussten die Einsatzkräfte einen Flächenbrand auf einem Feld löschen. Bei dem ersten Einsatz ist eine Fläche von ca. 100x100 Meter, bei dem zweiten Einsatz waren es 50x20 Meter, dem Feuer zum Opfer gefallen.

Die Feuerwehren waren jeweils mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Weddelbrook Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt Freiwillige Feuerwehr Mönkloh Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Am Samstag, den 13.08.2022 um 14:02 Uhr erneute Alarmierung der Wehren im Bereich des Amtes Bramstedt-Land. Noch während der Waldbrandübung im Bereich Hartenholm mussten freie Einsatzkräfte zu einem Flächenbrand an die Bundesstraße 206 zwischen Hitzhusen und Föhrden-Barl ausrücken. Hier brannten ca. 5 Hektar Fläche, die Rauchsäule war bereits aus einigen Kilometer Entfernung gut sichtbar. Mit dem Alarmstichwort "FEU G" (Feuer-größerer Standard) und einer Alarmstufenerhöhung auf "FEU 2" (Feuer- 2 Löschzüge) wurden umliegende Feuerwehren und auch aufgrund der Nähe zum Einsatzort Feuerwehren aus dem Kreis Steinburg alarmiert. Durch das schnelle Eintreffen der Kamerad*innen aus Föhrden-Barl, die mit einem landwirtschaftlichen Gerät, einem sog. Grubber erste Maßnahmen einleiten. Taktisch wurde das Feuer von allen Seiten parallel bekämpft, was zu einem raschen Erfolg führte. Dank dem Vorgehen konnte nach fast eine Stunde, "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurden auf dem Feld weitere Gräben gezogen und die Fläche bewässert. Hier konnten die eingesetzten Kräfte auf die Unterstützung ansässiger Landwirte mit Wassergefüllten Gülleanhängern zählen.

Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Löschmaßnahmen komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Feuerwehren waren bei diesem Einsatz mit ca. 75 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Föhrden-Barl Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen Freiwillige Feuerwehr Weddelbrook Freiwillige Feuerwehr Wrist, Kreis Steinburg Freiwillige Feuerwehr Quarnstedt, Kreis Steinburg Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell