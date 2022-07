Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Einladung zur "Come Together" Veranstaltung des Kreisfeuerverbades Segeberg am 09.09.2022 (Vertreter*innen der Presse)

Bad Segeberg (ots)

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte der Kreisfeuerwehrverband Segeberg alle interessierten Vertreter*innen der lokalen und überregionalen Presse herzlich zur "Come Together" Veranstaltung am 09.09.2022 in die Kreisfeuerwehrzentrale einladen

Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause werden um 14 Uhr durch den Landrat des Kreis Segeberg neue Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel feierlich übergeben sowie Podiumsgespräche am neuen Info-Mobil des Landesfeuerwehrverbandes stattfinden.

Ein buntes Programm rundet den Tag für die Besucher*innen und Kamerad*innen aus dem Kreisgebiet ab.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte der angefügten Einladung.

Für unsere Planung bitten wir um Rückmeldung bis 19.08.2022 per E-Mail an presse@kfv-segeberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell