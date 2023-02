POL-WAF: Sassenberg. Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter drangen am Samstag, 04.02.2023, in der Zeit zwischen 00:25 Uhr und 01:50 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei an der Neubeckumer Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchwühlten die Büroräume, sämtliche Schubladen waren geöffnet, der Versuch einen Tresor zu öffnen scheiterte. Angaben zum Diebesgut sind zurzeit nicht möglich. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

