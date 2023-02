POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 02.02.2023, in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 18.25 Uhr in ein Wohnhaus an der Eickenbecker Straße in Drensteinfurt ein. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume im Erd- und Obergeschoss und stahlen nach ersten Ermittlungen Bargeld und Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

