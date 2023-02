Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.2.2023, 6.05 Uhr wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Stromberger Straße/Winkelstraße/Hölzernen Straße/Poßkamp in Wadersloh schwer verletzt. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von der Hölzernen Straße auf die Winkelstraße. Als der Wadersloher die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 57-jährigen Pedelecfahrer aus Wadersloh. Dieser befuhr den Fuß- und Radweg der Stromberger Straße in Richtung der Straße Poßkamp. Rettungskräfte brachten den verletzten Wadersloher zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Bei dem Unfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

