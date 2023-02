Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 31.01.2023, um 18:50 Uhr, ereignete sich auf der B 475 zwischen Sassenberg und Füchtorf ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Warendorf befuhr zusammen mit seinem 25-jährigen Beifahrer ebenfalls aus Warendorf die B 475 von Sassenberg in Richtung Füchtorf. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Glandorf die B 475 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Auffahrt zur K 51, Ravensberger Straße, kam es zwischen dem Pkw des 57-Jährigen und dem Pkw des 84-Jährigen zum Zusammenstoß, da der 84-Jährige den Vorrang des 57-Jährigen missachtete, als er nach links auf die K 51 abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-Jährige aus Warendorf leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die beiden beteiligten Pkw wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

