POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Seniorin aufgefunden - Fahndung eingestellt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.1.2023, 21:16 Uhr

Warendorf (ots) - Am Montag, 30.1.2023, 13.30 Uhr beobachtete eine Frau einen Mann, der in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich im Bereich des Emssees in Warendorf vornahm. Der Unbekannte befand sich zunächst an der Mauer des Brinkhausgeländes und ging anschließend über den Breuelweg in Richtung Zwischen den Emsbrücken/Lohwall. Der Unbekannte sei sehr ...

mehr