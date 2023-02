POL-WAF: Kreis Warendorf/Telgte. Sicher im Netz unterwegs - Infostand zum Safer Internet Day 2023

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 14.55 Uhr, ereignete sich an einem Kreisverkehr auf der Rottmannstraße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm befuhr die Rottmannstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Ahlenerin mit ihrem E-Scooter den Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs, um die Rottmannstraße zu passieren. Es kam zum ...

mehr