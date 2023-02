Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisiert mit dem Handy in der Hand gegen Hecke und Carport gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 31.1.2023, 14.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin alkoholisiert mit dem Handy in der Hand gegen eine Hecke sowie ein Carport eines Hauses auf der Bornefeld-Ettmann-Straße in Wadersloh. Die 42-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bentelerstraße und bog auf die Bornefeld-Ettmann-Straße ab. Dabei kam die Wadersloherin nach links von der Straße ab und fuhr gegen die Hecke und das Carport. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Polizisten nahmen die Frau mit und fuhren mit ihr in ein Krankenhaus. Dort ließen sie der 42-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher.

