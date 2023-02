Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.2.2023, 16.15 Uhr wurde ein 20-Jähriger bei einem Alleinunfall auf der K 36 in Albersloh schwer verletzt. Der Albersloher befuhr mit seinem Auto die Kreisstraße von Münster in Richtung Albersloh. In einer Rechtskurve kam der Albersloher mit seinem Pkw nach links von der Straße ab und blieb im angrenzenden Graben stehen. Rettungskräfte bargen den jungen Mann aus dem Auto uns brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Bei dem Alleinunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell