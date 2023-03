POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Lohrheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.03.2023) kam es in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schaumburger Straße. Unbekannte hatten versucht, die Hauseingangstüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Zeugen, die im genannten Zeitraum oder auch in der Vortatphase verdächtige Beobachtungen ...

