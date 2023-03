Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Dienststellenübergreifende Verkehrskontrollen

Montabaur (ots)

Am Abend des Mittwoch, 29.03.2023, wurden im Bereich Montabaur dienststellenübergreifende Verkehrskontrollen durch die Polizeiautobahnstation und die Polizeiinspektion Montabaur durchgeführt. Sowohl bei der stationären Kontrollstelle in Siershahn, als auch bei der in Höhr-Grenzhausen konnten zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt und letztlich auch geahndet werden. Neben etlichen Zuwiderhandlungen gegen die Gurtpflicht, waren unter anderem auch mehrere Trunkenheitsfahrten zu konstatieren. So waren es drei PKW-Fahrer die unter Betäubungsmitteleinfluss ihr Kraftfahrzeug führten sowie ein Fahrer, der unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Auch konnten Betäubungsmittel bei zwei Fahrern aufgefunden und sichergestellt werden. Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen sowie Untersagungen der Weiterfahrt waren hier die Folge.

